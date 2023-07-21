رسميًا.. العربي القطري يتعاقد مع عمر السومة

أعلن نادي العربي القطري تعاقده مع المهاجم السوري عمر السومة قادما من أهلي جدة السعودي بشكل نهائي.

وكتب أحمد حسن لاعب الاهلي السابق عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك "نادي العربي القطري يعلن التعاقد مع عمر السومة لمدة موسمين قادماً من الأهلي السعودي"

ويمتد عقد عمر السومة مع أهلي جدة حتي يونيو 2024، لكن قرر اللاعب الرحيل عن الراقي بعد التعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو.

جدير بالذكر أن نادي أهلي جدة السعودي، تعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول والسنغالي إدوارد ميندي حارس مرمي تشيلسي، هذا بالإضافة إلي الثلاثي المحلي فهد الرشودي وسميحان النابت وعبدالله عطيف.