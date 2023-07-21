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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بنت نمبر وان تشعل السوشيال ميديا.. ماذا فعلت حنين محمد رمضان؟

محمد رمضان وابنته
محمد رمضان وابنته الكبرى حنين

أثارت حنين ابنة الفنان محمد رمضان، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما قامت بنشر مقطع فيديو قصير لا تتخطى مدته دقائق معدودة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات « تيك توك»، فما قصتها؟.. 

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مقطع فيديو مثير للجدل لأبنة محمد رمضان

وظهرت حنين محمد رمضان في مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق التواصل الاجتماعي « تيك توك»، وهي ترتدي ملابس كاجوال وكأنها في حفل تنكري، حيث ظهرت وهي ترقص مع زملائها في المدرسة، الأمر الذي أثار تفاعلاُ كبيرًا وحالة من الجدل الواسع من قبل متابعيها على السوشيال ميديا.

ما لا تعرفه عن حنين محمد رمضان..

  • تعتبر حنين هي الأبنة الكبرى للفنان محمد رمضان من زوجته الأولى التي انفصل عنها في 2012.
  • لـ حنين شقيقين من زوجة أبيها الثانية نسرين السيد هما « كنز وعلي »
  • تعتبر حنين واحدة من أكثر أبناء الفنانين شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق « تيك توك»، حيث يبلغ عدد متابعيها ما يقرب من 123 ألف متابع.
  • عادة ما يظهر الفنان محمد رمضان في مقاطع الفيديو التي تقدمها ابنته على حسابها الشخصي على تيك توك 
https://www.tiktok.com/@nostalgia552218/video/7136156616944094469?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7258243177705883141
  • مقاطع الفيديو التي تقدمها حنين عبر تطبيق تيك توك عبارة عن فيديوهات تمثيلية وتقليدية لنجوم داخل وخارج مصر.
  • ظهرت حنين مع والدها الفنان محمد رمضان أثناء تصوير كليب أغنية « مصباح علاء الدين» حينما كانت معه داخل السيارة.
  • تظهر حنين عادة في مقاطع الفيديوهات التي اعتاد محمد رمضان على مشاركتها بشكل عفوي، حيث تجمع تلك الفيديوهات بعض اللقطات الأسرية مع زوجته وأولاده داخل المنزل
  • تتمتع حنين محمد رمضان بموهبة في التمثيل والغناء 
  • تمارس حنين رياضة الجولف وتشارك والدها باللعب بين الحين والأخر، فهي أيضًا الهواية المفضلة لوالدها محمد رمضان.
محمد رمضان حنين تيك توك مواقع التواصل الاجتماعي حنين محمد رمضان مصباح علاء الدين

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