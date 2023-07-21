مفاجأة.. صفقة الأهلي المنتظرة تقترب من بيراميدز

اقتربت إدارة نادي بيراميدز من التعاقد مع ثنائي فيوتشر، لتدعيم صفوف الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك: "بيراميدز يقترب من التعاقد مع مهند لاشين وبوبو ثنائي فيوتشر".

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مواجهة قوية عندما يلعب أمام بيراميدز مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل.

ويسعى الأهلي إلى الفوز بهذه المباراة وتجنب الخسارة من أجل السير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج المميزة بالموسم الكروي الجاري.