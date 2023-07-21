عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سؤال برلماني عاجل بسبب ظاهرة انقطاع الكهرباء

صدى البلد

تقدم الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي؛ بسؤال موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة حول أسباب الانقطاع المتكرر والمستمر للتيار الكهربائي في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية. 


وقال النائب في سؤاله إن معظم (إن لم يكن جميع) المناطق في ربوع البلاد تعاني هذه الأيام من ظاهرة  الانقطاع المتكرر في التيار  الكهربائي على مدار اليوم؛ وتتجاوز مدة الانقطاع في بعض المرات عدة ساعات، وفي أوقات متأخرة من الليل، ما أثار شكاوى العديد من المواطنين، وأدى إلى تلف بعض الأجهزة المنزلية الكهربائية الخاصة بهم؛ ويتزامن هذا الانقطاع مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة في القاهرة، وتجاوزت 50 درجة في جنوب الصعيد.


وأضاف النائب أن انقطاع الكهرباء أدى إلى انقطاع المياه أيضًا في بعض المناطق بسبب توقف ضخ محطات مياه الشرب.

لتوفير الكهرباء.. تحرير 227 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بمواعيد الغلق

انقطاع الكهرباء المستمر يزعج أهالي قرية شنتنا بالمنوفية


وتساءل البياضي: كيف يحدث هذا في نفس الوقت الذي أعلنت فيه الدولة أن لدينا فائض في إنتاج الكهرباء يمكن تصديره؟.


هل تقوم الحكومة بمنع الكهرباء عن المواطنين لتقوم ببيعها وتصديرها؟! 


هل هذه خطة ممنهجة من الحكومة لترشيد استخدام المواد البترولية المشغِلة لمحطات الكهرباء؟ و لو كان ذلك كذلك؛ فهل هذا هو الوقت المناسب لقطع الكهرباء في ظل موجة شديدة الحرارة؟! ولماذا  لا تعلن الحكومة عن الجدول الزمني لانقطاع الكهرباء في مناطق معينة؟ ولماذا لا تعلن عن الأسباب بشفافية؟ 


وما هي خطة الحكومة وجدولها الزمني لسرعة حل هذه المشكلة؟ 


واختتم متسائلًا: متى تتحدث الحكومة مع الشعب بصراحة وشفافية عن الأزمات وأسبابها، وخطط التعامل معها؟

الكهرباء وزير الكهرباء مجلس الوزراء مجلس النواب محطات الكهرباء أزمة انقطاع الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر ونداء عاجل من الصحة.. ماذا يحدث يومي الإثنين والأربعاء المقبلين؟

أم سجدة اتطلقت.. طليقة حسن شاكوش الأولى تهاجم ريم طارق بكلمات صادمة

حلم كولر يتبخر.. قرار صادم ينهي آمال الأهلي في صفقة الموسم

الفلسفة حلوة.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية إلى عدلي القيعي

الزمالك يحل أزمة إيقاف قيد اللاعبين بدفع مستحقات نادي سبورتنج لشبونة

كأنها لابسة مايوه.. إطلالة ياسمين عز تثير الجدل في السوشيال ميديا

18 درجة كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة بسبب القبة الحرارية

فنان شهير مشرد بالشوارع ويعاني من تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الكهرباء تكشف عن موعد وقف انقطاع التيار.. فيديو

الناس مش قادرة تستحمل.. مصطفى بكري يوجه مناشدة عاجلة للحكومة بشأن الكهرباء

ترشيحاتنا

المهاجم المنتظر.. سوزا يصدم الأهلي بقرار مفاجئ

عرض رسمي من نادٍ يوناني| إعلامي شهير يعلن مفاجأة بشأن نجم الزمالك

بيان ناري .. أول رد من إريكسون على تعليق أنشطتها في العراق

أزمة جديدة| توقفات الأهلي ومنتخب مصر تهدد الدوري الجديد.. وهذا موقف الرابطة

الأزمة مستمرة.. ايقاف قيد جديد لـ الزمالك بسبب أتشيمبونج

سؤال برلماني عاجل بسبب ظاهرة انقطاع الكهرباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنت نمبر وان تشعل السوشيال ميديا.. ماذا فعلت حنين محمد رمضان؟

نشرة المرأة والصحة|مشروب رخيص يحمي الكلى من الأمراض .. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

تحذير| هذه العلامات تشير إلى الاكتئاب الصيفي الموسمي

تخرج من المياه العميقة قبل الكوارث المدمرة.. ظهور صادم لسمكة يوم القيامة

فيديو

الكهرباء تكشف عن موعد وقف انقطاع التيار.. فيديو

تحذير هام لـ طلاب الثانوية العامة من الوقوع في هذه الأخطاء.. فيديو

حسن شاكوش يرد على شائعات علاقته مع حورية فرغلي| فيديوجراف

30 مليون جنيه شرط التوقيع.. الأهلي يبحث عن سيناريو لضم زيزو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ