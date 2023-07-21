زملكاوي جديد.. الأهلي يصارع 4 أندية عربية على ضم أشرف بن شرقي

كشفت تقارير صحفية، عن دخول النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في صراع التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الجزيرة الإماراتي والزمالك السابق.

وكان الجزيرة الإماراتي قد أعلن فسخ تعاقده مع المغربي أشرف بن شرقي بالتراضي، خلال الصيف الجاري، وأصبح بلا نادي.



الأهلي يفاوض بن شرقي



ووفقًا لـ سانتي أوانا، الصحفي بموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي فإن الأهلي والاتفاق السعودي والوحدة السعودي والوحدة الإماراتي يرغبون في التعاقد مع أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر.



وأشار إلى أن أحد أندية الدوري الفرنسي مهتم أيضًا بضم اللاعب بن شرقي في الصيف الحالي.



واختتم أن أشرف بن شرقي لم يتخذ قراره بعد بشأن ناديه الجديد.



يُذكر أن الأهلي قد أعلن مؤخرًا انضمام إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق، لمدة 5 سنوات قادمًا من ميتييلاند الدنماركي.