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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مميزات وأرخص سعر هاتف شاومي Redmi في مصر

شاومي
شاومي

مع ارتفاع أسعار المعيشة والغلاء العالمي أصبح الكثيرين يبحثون عن شراء أجهزتهم سواء الكهربائية المنزلية أو الهواتف بأرخص الأسعار، وعلى الرغم من أن الهواتف الاقتصادية لن تقدم لك نفس إمكانيات الأجهزة متوسطة المدى الأعلى في الكفاءة والأداء إلا أن بعض هذه الأجهزة تعتبر معقولة جدا خاصة لو كنت لا تنتظر الكثير من هاتفك المحمول وتريد الأساسيات فقط.

شاومي 

واحد من ضمن أفضل الهواتف في الفئة الاقتصادية الموفرة في الميزانية وهو أيضا أرخص هاتف من  شاومي  طراز الـ "ريدمي  9A" ثنائي الشريحة بسعر 3,150 جنيه مصري على موقع أمازون مصر، والسبب شاشته الكبيرة بالنسبة لفئته السعرية، مقاس 6.5 بوصة بالإضافة إلى نسبة الطول للعرض 20:9 وبالتالي هي شاشة بالأبعاد الطويلة التي تجعلها واحدة من أفضل الشاشات في هذه الفئة لعرض المحتويات المرئية كما أنها تكون أفضل وقت الألعاب.

علاوة على كل ما سبق، معالج "ميدياتك" شريحة Helio G25 ستوفر لك أداءً سلسًا في المهام اليومية أو عند تصفحك مواقع التواصل الاجتماعي، الأداء مقبول جدا بالنسبة للسعر المباع به، في السطور التالية سنرصد لك كافة مواصفات الجهاز.

شاومي 

مواصفات  Xiaomi Redmi 9A 

الجهاز يتميز بشاشة LCD حجم 6.5 بوصة، دقة وضوح 720x1600 بكسل مع كثافة بكسلات 269 نقطة لكل بوصة، مستوى سطوع 400 شمعة لكل متر مربع، ونسبة شاشة إلى هيكل 81.0% ونسبة ارتفاع إلى عرض  20:9.

شاومي 

يتم تشغيل هاتف  شاومي  ريدمي بواسطة معالج "ميدياتك" مجموعة شرائح Helio G25 بدقة تصنيع 12 نانو ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات PowerVR GE8320 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت رام و سعة تخزين 32 جيجابايت روم يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

شاومي 

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ويأتي الهاتف بإعداد كاميرا واحدة في الخلفية بدقة 13 ميجابكسل فتحة عدسة f/2.2 مدعمة بتقنية HDR و PDAF بالإضافة إلى فلاش ليد، وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل مع تقنية HDR.

يحزم الهاتف بطارية من مادة ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بسرعة 10 وات ونظام تشغيل أندرويد 10 التي تعمل بالتكامل مع واجهة مستخدم MIUI 12 من شاومي، الوزن الإجمالي للهاتف 196 جرام.

شاومي Redmi ميدياتك ريدمى ريدمي 9A

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