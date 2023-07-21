محمود كهربا لاعب الجولة 33 من الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة فوز محمود كهربا نجم النادي الأهلي بلاعب الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز.

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "رابطة الأندية تعلن اختيار محمود كهربا لاعب الجولة 33 من الدوري الممتاز. 🦅".

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مواجهة قوية عندما يلعب أمام بيراميدز مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل.

ويسعى الأهلي إلى الفوز بهذه المباراة وتجنب الخسارة من أجل السير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج المميزة بالموسم الكروي الجاري.