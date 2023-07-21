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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد السويد .. دولة أوروبية تعلن إخلاء سفارتها في بغداد من موظفيها

مظاهرات العراق
مظاهرات العراق

أعلنت السفارة الفنلندية في بغداد إخلاء مقرها من الموظفين منذ يوم الأربعاء الماضي  قبل يوم من اقتحام المتظاهرين للسفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد.

جاء ذلك في تصريحات لسفير فنلندا لدى العراق ماتي لاسيلا لـCNN اليوم الجمعة.
  
وذكر لاسيلا قائلا: "انتقل موظفونا الفنلنديون، شخصان، إلى مكان آمن في اليوم السابق لدخول المتظاهرين إلى مجمع السفارة السويدية".
  
وأضاف السفير الفنلندي قائلا: "لم يتم تحديد موعد للعودة إلى السفارة حيث توجد قضايا عملية وأمنية تحتاج إلى حل".
 
واقتحم مئات المتظاهرين البوابات الرئيسية للسفارة السويدية في بغداد الخميس ردا على قيام الشرطة في ستوكهولم بمنح الإذن لمظاهرة قيل إن منظميها خططوا خلالها لحرق نسخة من المصحف.
 
واستمرت المظاهرة حوالي 45 دقيقة، ووفقًا لمتحدثة باسم الشرطة السويدية، كان هناك شخصان فقط من بين الحضور لديهما تصريح للتظاهر.
 

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