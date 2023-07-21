بملابس البحر.. مي حلمي تستعرض مهارتها على "الجيت سكي"

شاركت الإعلامية مى حلمي، جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة من رحلتها الخاصة بالعلمين الجديدة.

وظهرت مي حلمي في الصورة بملابس البحر

وهى تستعرض مهارتها في قيادة "الجيت سكي" أو موتوسكيل البحر، نالت اعجاب متابعيها.

من هي مي حلمي؟

مي حلمي، هي مذيعة مصرية اشتهرت بتقديم البرامج الرياضية، عن طريق ظهورها للمرة الأولى علي شاشات التلفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجًا رياضيًا، ثم انتقلت إلي فضائية قناة “أون سبورت”.

برنامج الحكم الرياضي للإعلامية مي حلمي

تقدم مي حلمي حاليًا برنامج الحكم على قناة الحدث، وهو برنامج رياضي يتحدث عن جميع الموضوعات الرياضية الشائعة والتي تحدث فى كل حين، وتستضيف في كل حلقة نجم من نجوم الرياضة لمحاورته.