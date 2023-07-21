رامي جمال عن اعتزال زوجته الفن: قولتلها كملي بس مش هنتجوز.. فيديو

أكد الفنان رامي جمال، أنه ليس سببًا في اعتزال زوجته ناريمان الفن، موضحًا أنه نصحاها فقط ولم يجبرها على الاعتزال في بداية عملها الفني، مؤكدا أنه لم يقايضها على أي شيء.

وأضاف "رامي جمال"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه نصحها فقط بهذا القرار ولم يجبرها عليه، وهو بجانبها في أي عمل تريد الدخول به، متابعًا: "قولتلها كملي بس مش هنتجوز وإن الفن يسرق العمر".



وأشار رامي جمال، إلى أن زوجته شاركت معه في أكثر من عمل غنائي وستشارك في أعمال مقبلة لإرضاء نفسها، مؤكدَا أن الوسط الفني ليس سهلًا ولكن الشعور بالقلق هو الإحساس والشعور الدائم، ولا يتمنى لها حياة ليس بها استقرار نفسي.