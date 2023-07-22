أنتي الحب الأبدي.. شام الذهبي توجه رسالة لأصالة في أحدث ظهور

نشرت شام الذهبي صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت شام الذهبي في الصورة برفقة والدتها الفنانة أصالة، وعلقت قائلة:"انت الحب الأبدي"، ما أثار إعجاب متابعيها.



وحقق كليب سيد الغرام لـ الفنانة أصالة نصري، والفنانة أسماء لمنور، 30 ملايين و233 ألف مشاهدة بعد طرح الأغنيةعبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في 23 ديسمبر الماضي.





كليب سيد الغرام لـ أصالة نصري وأسماء لمنور، من كلمات: محمد المغربي، ألحان: المهدي مزين.