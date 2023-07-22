تامر حسني يطير 40 متراً في دخلة حفل افتتاح مهرجان العلمين الجديدة

حقاً نحن في مصر لدينا فنان واحد مصري يحمل المواصفات العالمية و يسبح في فلك فني منفرد بنجوميته الطاغية و شموله الاستثنائي، وحطم النجم تامر حسني رقم قياسي جديد في حفلات العلمين و قدم عرض مسرحي تاريخي أبهر به الحضور من أغاني وعروض مذهلة لكل أغنية على حدة بخلاف الابهار بصري الرائع الذي قدمه من خلال اكبر واحدث الشاشات و اهم عروض الألعاب النارية العالمية.

وطار تامر حسني 40 مترا في دخلة حفل افتتاح مهرجان العلمين

و غنى النجم تامر حسني لأكثر من ساعتين وسط صراخ هستيري من محبيه وصيحات في حبه دون توقف و قدم مواهب مصرية رائعة نالت استحسان الجميع و في لقطة مميزة دعا البعض من جمهوره ليشاركوه رقصته الشهيرة الخاصة بأغنيه فيلمه الجديد تاج و أيضا شاركه اليوتيوبر العالمي نويل رقصة اغنية تاج.

تامر حسني

جدير بالذكر ان فيلم تاج للنجم تامر حسني حققت ايراداته داخل مصر ٤١ مليون و خارج مصر قرب الـ ٣٥٠ مليون و متوقع انه سوف يتخطى حاجز الـ ٤٠٠ مليون في نهاية هذا الأسبوع.

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