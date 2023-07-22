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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يطير 40 متراً في دخلة حفل افتتاح مهرجان العلمين الجديدة

تامر حسني
تامر حسني

حقاً نحن في مصر لدينا فنان واحد مصري يحمل المواصفات العالمية و يسبح في فلك فني منفرد بنجوميته الطاغية و شموله الاستثنائي، وحطم النجم تامر حسني رقم قياسي جديد في حفلات العلمين و قدم عرض مسرحي تاريخي أبهر به الحضور من أغاني وعروض مذهلة لكل أغنية على حدة بخلاف الابهار بصري الرائع الذي قدمه  من خلال اكبر واحدث الشاشات و اهم عروض الألعاب النارية العالمية.

وطار تامر حسني 40 مترا في دخلة حفل افتتاح مهرجان العلمين

ظهر بـ 3 لوك ورقص مع نويل.. كواليس حفل تامر حسني بالعلمين الجديدة

تامر حسني يناقس اليوتيوبر نويل في الرقص بحفل مهرجان العلمين| فيديو

و غنى النجم تامر حسني لأكثر من ساعتين وسط صراخ هستيري من محبيه وصيحات في حبه دون توقف و قدم مواهب مصرية رائعة نالت استحسان الجميع  و في لقطة مميزة دعا البعض من جمهوره ليشاركوه رقصته الشهيرة الخاصة بأغنيه فيلمه الجديد تاج و أيضا شاركه اليوتيوبر العالمي نويل رقصة اغنية تاج.

تامر حسني

 

جدير بالذكر ان فيلم تاج للنجم تامر حسني حققت ايراداته داخل مصر ٤١ مليون و خارج مصر قرب الـ ٣٥٠ مليون و متوقع انه سوف يتخطى حاجز الـ ٤٠٠ مليون في نهاية هذا الأسبوع.

 

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تامر حسني النجم تامر حسني حفلات العلمين عرض مسرحى فيلم تاج

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