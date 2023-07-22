نيللي كريم برفقة أبطال مسلسل "ليه لأ" في أحدث ظهور

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات“إنستجرام”.





وظهرت نيللي كريم في الصورة برفقة أبطال مسلسل “ليه لأ”، وعلقت: “احبكم جميعا”،، مما نال إعجاب متابعيها.





واحتل الموسم الثالث من مسلسل ليه لأ المركز الاول من أصل 10 مراكز هي الأعلى في قائمة الاعلي مشاهدة عبر منصةشاهد.

الجزء الثالث من مسلسل ليه لا يشارك فى بطولته بجانب نيللي كريم عدد من الفنانين أبرزهم صلاح عبد الله ونادينوعايدة رياض .

ويناقش مسلسل ليه لأ عددًا من القضايا التى تهم المرأة المصرية ، وفى الجزء الثالث الذى تلعب بطولته نيللي كريمسيطرح العمل قضية الطلاق ، والزواج الثاني للمرأة .

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل ليه لأ حول شخصية سيدة تدعى شيري، مطلقة ولديها ابن لا يتقبل زواجها منشخص آخر ما يتسبب لها في أزمة حياتية، في إطار درامي مشوق .