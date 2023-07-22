وقع للزمالك .. مهيب عبد الهادي يكشف عن صفقة جديدة

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، عن تفاصيل جديدة لصفقة الزمالك، محمود حمادة.

وكتب: "الزمالك يحصل على توقيع محمود حمادة لاعب فاركو بطلب من أوسوريو.. يتبقى بعض التفاصيل والاتفاقات المادية بين الطرفين".

وعلى جانب آخر، أكد تقرير صحفي، أن نادي التعاون السعودي، أنهى أزمة المستحقات المتأخرة لصالح نادي الزمالك من قيمة صفقة ضم مصطفى فتحي.



وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن نادي التعاون سدد 400 ألف دولار لنادي الزمالك من قيمة صفقة ضم مصطفى فتحي، تمهيدًا لاستخراج شهادة الكفاءة المالية.



وأضافت أن المبلغ هو الدفعة الأخيرة من قيمة الصفقة، وجاء السداد تمهيدًا لبيع عقد اللاعب، الذي يمتلكه التعاون والمتبقي منه موسما واحدا، إلى بيراميدز بعد أن مثل الأخير الموسم الماضي على سبيل الإعارة.