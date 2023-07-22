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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

مياه شرب الجيزة تجري أنشطة توعوية متنوعة بمدينة أوسيم

صدى البلد

شهدت مدينة أوسيم شمال محافظة الجيزة، العديد من أنشطة التوعية المائية، التي نفذها فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن رسائل التوعية المائية تخاطب مختلف الأعمار السنية، مشيراً إلى أن المحافظة على كل نقطة مياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي مسئولية جميع أفراد المجتمع.

ولفت رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى تنفيذ قافلة مائية شاملة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع مجلس مدينة أوسيم، تضمنت استطلاع لرأى المواطنين حول الخدمات التي تقدمها الشركة، واستقبال الاستفسارات والشكاوى والعمل على حلها، وحملات توعوية للحث على أهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها، واتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، بالإضافة إلى توزيع بروشورات تحمل عدداً من الرسائل التوعوية.

وأشار المهندس منصور بدوي، إلى قيام فريق المعامل والجودة المشارك بالقافلة برفع عينات عشوائية من مياه الشرب بمنازل المواطنين للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

وشملت أوجه التعاون بين مياه الشرب بالجيزة وقصر ثقافة الجيزة؛ تنفيذ ندوة توعوية ببيت ثقافة أوسيم، وورش رسم وتلوين ومسرح عرائس، وجميعها يهدف إلى التوعية بأهمية اتباع السلوكيات الصحيحة عند استخدام المياه.

وتجدر الإشارة إلى تعريف المواطنين بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.

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