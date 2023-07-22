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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الأوقاف يناقش رسالة دكتوراه في الدراسات الأدبية والنقدية بجامعة دمنهور

جامعة دمنهور
جامعة دمنهور

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتم صرف مكافأة تميز علمي لحملة الماجستير والدكتوراه من الأئمة تشجيعا لهم على مواصلة البحث العلمي، وصقل معارفهم العلمية بمزيد من البحث العلمي الجاد.

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وأشار إلى أن هذا ما يتم بشكل فعلي، حيث تم تسجيل عدد 6 آلاف رسالة ماجستير ودكتوراه، وجار تسجيل العديد من الرسائل الأخرى،حيث أعلن أن الجائزة الأولى لحفظ القرآن الكريم هذا العام هي مليون جنيه.

وزير الأوقاف يناقش رسالة دكتوراه في الدراسات الأدبية والنقدية بجامعة دمنهور
وزير الأوقاف يناقش رسالة دكتوراه في الدراسات الأدبية والنقدية بجامعة دمنهور

جاء ذلك خلال رئاسته اليوم السبت لمناقشة الباحث حافظ أنور باشا، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف في الرسالة المقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات الأدبية والنقدية من قسم اللغة العربية وآدابها بعنوان: "الالتفات وأبعاده الدلالية بين ترجمة النص القرآني وكفاءة المترجم".

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور محمد مختار جمعة، أستاذ الأدب والنقد جامعة الأزهر ووزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلىللشئون الإسلامية، مناقشا ورئيسا، والدكتور سلامة جمعة داوود، أستاذ البلاغة والنقد ورئيس جامعة الأزهر الشريف، مشرفا، والدكتورنظير محمد عياد، أستاذ العقيدة والفلسفة جامعة الأزهر الشريف والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مناقشا.

كما تكونت اللجنة من: الدكتور إيمان فؤاد بركات، أستاذ الأدب والنقد كلية الآداب جامعة دمنهور ورئيس قسم اللغة العربية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، مشرفا، والدكتور محمد فوزي الغازي، أستاذ الترجمة ولغويات النص المساعد كلية الآداب جامعة الإسكندرية معهد الدراسات العليا والترجمة مشرفا.

في بداية المناقشة رحب الدكتور عبد الحميد السيد، نائب رئيس جامعة دمنهور، بالدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ولجنة المناقشةوالعلماء الأجلاء من وزارة الأوقاف، والدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه أوضح الباحث خلال المناقشة أن الرسالة تهدف إلى ترجمات معانى القرآن الكريم بشكل صحيح فى السمات البلاغية الالتفات وأبعاده الدلالية بين كفاءة النص القرآنى وكفاءة المترجم، حيث إن الالتفات ظاهرة بلاغية اختصت بها اللغة العربية دون باقي اللغات، ومقارنة الترجمات ومدى وفاءها بعطاء القرآن الكريم، حيث أن اللغات الأخرى لا تفى مثل القرآن الكريم.

وفي الختام بعد مناقشة الباحث في الرسالة، قررت اللجنة منح الباحث حافظ أنور باشا، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف درجة الدكتوراه في الآداب بنظام الساعات المعتمدة بقسم اللغة العربية وآدابها تخصص الدراسات الأدبية والنقدية، وأشادت اللجنة بموضوع البحث خاصة أنه يتناول أشرف الكلام وهو القرآن الكريم.

البحيرة الدراسات الأدبية والنقدية الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حملة الماجستير والدكتوراه حفظ القرآن الكريم دراسات العليا والبحوث مختار جمعة وزير الأوقاف

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