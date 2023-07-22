عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة صيفية لـ نسرين طافش تخطف القلوب .. صور

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة لها من خلال خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وتالقت نسرين في الصورة بإطلالة صيفية جريئة، معتمدة على الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي ظهرها.

وكانت قد أعلنت نسرين طافش عن انفصالها من للمرة الثانية خلال خاصية الستوري قائلة: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية". 

آخر أعمال نسرين طافش

فيلم "أخي فوق الشجرة" هو آخر أعمال "طافش" السنيمائية حيث تم عرضه في يناير 2023 بجميع سنيمات مصر والوطن العربي.

وتدور أحداث فيلم "أخى فوق الشجرة" حول قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش، اللذين يتعرضان للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية في إطار رومانسي كوميدي.

ويضم العمل عدد كبير من نجوم الفن وهم الفنان رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٧٢٢_٠٤٤٧٢٨
IMG_٢٠٢٣٠٧٢٢_٠٤٤٧٢٨

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار قضائي جديد في سب وقذف مرتضي منصور لـ الخطيب

الحكومة أعلنت رسميا.. اعرف موعد انتهاء موجة انقطاع الكهرباء

البانيه يتراجع 75 جنيهًا.. أسعار الدواجن الجديدة تصدم المواطنين والكيلو مفاجأة

عقوبة جديدة ..قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور

تصل لـ 8500 جنيه والصرف غدا.. زيادات جديدة للموظفين |الشروط و التفاصيل

انخفاض جديد.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق| تفاصيل

أشرف بن شرقي يتجاهل أنباء انتقاله للأهلي بنشر صور تدريبات منفردة

240 ساعة نار استعدوا.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

غير قابل للشفاء.. فيروس قاتل يحول المصابين لـ أشباح

مبادرة الإحلال تعلن الأسعار الجديدة لـ هيونداي إلنترا HD

إغلاق جسر القرم بعد تفجير مستودع وقود ضخم| شاهد

البداية بـ 3 لاعبين .. الكشف عن معالم قائمة الراحلين عن الزمالك

رياض محرز يوقع على عقود انضمامه لـ الأهلي السعودي

لغز الجثة المتفحمة.. حريق يلتهم شقة في العمرانية غرب الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيزيد ولا بيقل .. اكتشف علاقة التهاب المفاصل بالمشي

بيضحك عليك.. أسعار السجائر تتخطى 70 جنيهًا والتجار يصنعون الأزمة.. تفاصيل

فسخت خطوبتها.. 10 صور رقيقة تبرز جمال البلوجر سارة محمد.. شاهد

تزامنا مع الموجة الحارة.. أضرار أشعة الشمس على صحة الإنسان

فيديو

تعرضت للخيانة .. علا رامي تعود بتصريحات مثيرة عقب غياب طويل عن الشاشة

جامعة المنصورة تكتشف ديناصورا مصريا عاش قبل 75 مليون سنة.. فيديو جراف

إدارة التجنيد والتعبئة تنظم احتفالية لذوى الهمم بالغربية خلال تسليم شهادات الإعفاء الطبي

صاحب واقعة الكشري يطلب يد طليقة حسن شاكوش.. تفاصيل| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ