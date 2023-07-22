روسيا تتوعد بالرد في حال أي هجوم على بيلاروس

أكد السفير الروسي لدى مينسك بوريس جريزلوف، أن روسيا ستدافع عن بيلاروس بكل الطرق والوسائل المتاحة.

وأضاف جريزلوف "على بولندا والغرب فهم أننا وبيلاروس مستعدون لصد أي هجوم".

وكان الكرملين أعرب الخميس الماضي، عن قلقه بشأن نقل قوات بولندية إضافية إلى الحدود مع بيلاروسيا.

وعلق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، بناءً على طلب من الصحفيين على إعادة انتشار لواءين على الحدود مع بيلاروسيا: "بالطبع، هذا يثير القلق، في الواقع هذه عدوانية بولندا، هذا الموقف العدواني حقًا، تجاه كل من روسيا وبيلاروسيا، سبب لزيادة الاهتمام".

وقررت السلطات البولندية تعزيز حرس حدودها مع بيلاروسيا بإرسال 500 ضابط شرطة إضافيين من "وحدات مكافحة الإرهاب".