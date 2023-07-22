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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني الناظر: لو قرصك قنديل البحر نفذ هذا الإجراء فورا.. فيديو

هاني الناظر
هاني الناظر

أكد الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية، أن زيت بذر الكتان وبذر العنب مفيدان  للحفاظ على نضارة البشرة .

 

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وقال هاني الناظر في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "يجب التعرف على سبب الهالات السوداء المتواجدة تحت العين لتحديد طرق علاجها، وقد تكون بسبب أنيما أو خلل في الغدد والتوتر والعصبية تسبب ظهور الهالات السوداء".

وعن كيفية التعامل مع التعرض للدغ من قنديل البحر، قال هاني الناظر :"  عند التعرض للدغ من قنديل البحر يتم غسل مكان اللدغ بمياه البحر وليس مياه حلوة".

 

وتابع هاني الناظر :" بعد الخروج من البحر يقوم الفرد بتطهير مكان اللدغ بخل ومحلول مطهر".

 

وتابع هاني الناظر :" إذا حدث التهاب بسبب لدغ قنديل البحر نتوجه للصيدلية ونجلب أي كريم يحتوي على هيدروكورتيزون “، مضيفا:” مياه البحر تسهم في علاج الصدفية وحب الشباب ".

الناظر هاني الناظر اخبار التوك شو الكتان قنديل البحر

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