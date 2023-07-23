إيبارشية ديرمواس تنظم مؤتمرا لمرحلة إعدادي بـ درنكة

نظمت خدمة إعدادي بكنيسة السيدة العذراء بإيبارشية ديرمواس، مؤتمرًا لمخدوميها في دير السيدة العذراء بدرنكة.

حمل المؤتمر اسم "مَارَانْ أَثَا" وحضره ما يقرب من مئة مخدوم وعشرون خادم.

وتناول المؤتمر دراسة في سفر الرؤيا مع التركيز على موضوع "السبع كنائس" من خلال محاضرات وورش عمل.

من ناحية أخرى، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم السبت، الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر، وذلك في إطار متابعة قداسته لأزمة الكنيسة الكلدانية في العراق.

ورحب قداسة البابا تواضروس الثاني في بداية اللقاء بضيفه، واستعرض معه تطورات الأوضاع الراهنة المتعلقة بالكنيسة الكلدانية بالعراق.

كما اطمأن البابا تواضروس الثاني على أحوال غبطة الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم وبعث لغبطته تحية السلام والمحبة، مؤكدًا أنه يصلي من أجل استقرار أوضاع الكنيسة الكلدانية في العراق.