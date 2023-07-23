صلاح محسن: هتشوفوا نسخة مختلفة في الأهلي

نشرأحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق منشورا علي لسان صلاح محسن لاعب سيراميكا كليوباترا، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: صلاح محسن: بوعد جمهور الأهلي هيشوفوا صلاح مختلف.. وربنا يكرمني مع كولر.

توج نادي سيراميكا كليوباترا بلقب بطولة كأس الرابطة المصرية علي حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت علي ملعب برج العرب في نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويعد لقب كأس الرابطة المصرية هو الأول لفريق سيراميكا كليوباترا منذ الصعود للدوري الممتاز موسم 2019-2020 .

وقام النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا ، ووكيل مجلس النواب برفع كأس بطولة الرابطة المصرية احتفالًا بالتتويج باللقب مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.



وتواجد النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، وكيل مجلس النواب، لتسليم الكأس والميداليات للفريق برفقة أحمد دياب رئيس الرابطة المصرية وكامل أبو علي رئيس نادي المصري البورسعيدي.

وقام لاعبو فريق سيراميكا كليوباترا بعمل ممر شرفي للاعبي فريق المصري البورسعيدي بعد تتويج الأول بلقب كأس الرابطة المصرية.