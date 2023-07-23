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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بشير عبدالفتاح: الحوار الوطني كان له دور بارز في إفراجات العفو الرئاسي

الكاتب الصحفي بشير
الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح

أكد الكاتب الصحفي، الدكتور بشير عبد الفتاح، أن وجود مجموعة من المفرج عنهم بقرارات العفو الرئاسي، تأتي بعد استجابة القيادة السياسية لتوصيات الحوار الوطني، ولجنة العفو الرئاسي.

 

وأشار بشير عبد الفتاح، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، إلى  وجود مجموعة من الإفراجات التي تمت خلال الفترة الأخيرة، خاصة المحكوم عليهم أحكام غير جنائية.

 

 بشكل كامل

وتابع الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، أن  هناك اتصالا مباشرا بين القيادة السياسية ونبض الجماهير في الشارع، وتعطي رسالة للخارج بأمن مصر تقوم بتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان بشكل كامل.

بشيرعبد الفتاح العفو الرئاسي الحوار الوطني لجنة العفو الرئاسي القيادة السياسية

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