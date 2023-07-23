بالرغم من التهديدات والاحتجاجات.. الكنيست الإسرائيلي يبدأ التصويت النهائي على قانون "المعقولية"

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه من المقرر أن يبدأ الكنيست الإسرائيلي المناقشة العامة، اليوم الأحد، حول مشروع قانون "حد المعقولية" قبل قراءته النهائية بعد يوم.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فأنه من المتوقع أن يدفع الائتلاف الحاكم في إسرائيل مشروع القانون، باستخدام القوة الكاملة للأغلبية الضئيلة في الكنيست، ليصبح قانونًا بحلول يوم الإثنين أو الثلاثاء.

يأتي ذلك على الرغم من الاحتجاجات الواسعة والاعتراضات السياسية والمجتمعية القوية ، والإعلانات المتزايدة لجنود احتياطيين أساسيين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذين أعلنوا توقفهم عن الحضور للخدمة ، بالإضافة إلى المخاوف الدبلوماسية والمهنية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي أثارها مسؤولون إسرائيليون رئيسيون وحلفاء دوليون.