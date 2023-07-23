سر المخابز.. طريقة عمل سينابون بأقل التكاليف



إذا كنت من محبي الحلويات يمكن أن تقدمي لأسرتك خلال الصيف طريقة عمل وصفة سينابون سهلة



المكوّنات

4 كوب دقيق أبيض

4 ملعقة كبيرة سكر، مطحون

3 ملعقة كبيرة خميرة

1/2 كوب زيت

2 كوب ماء

الحشوة:

1 كوب سكر، مطحون

3 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة بودرة

3 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة

1 ملعقة صغيره زبدة

الصلصة:

2 علبة قشطة بوك

1/2 كوب سكر

2 ملعقة صغيره قرفة ناعمة بودرة

3/4 كوب حليب سائل، مخفوق بالكاكاو

الخطوات

في وعاء، توضع مكونات العجينة وتعجن ثم تترك لمدة ربع ساعة لتتخمر.

تفرد العجينة بالنشابة، تدهن بالزبدة ثم ترش مكونات الحشوة عليها، تلف مثل الرول وتقطع شرائح عريضة.

تدهن صينية بقليل من الزبدة ثم توزع الشرائح فيها وتدخل إلى الفرن.

لتحضير الصلصة، في الخلاط الكهربائي، توضع القشطة والسكر ثم يخلطوا جيداً.

تؤخذ نصف الكمية، يضاف إليها القرفة المطحونة، خليط الكاكاو والحليب السائل ثم يخلطوا جيداً.

تخرج صينية السينابون من الفرن، يسكب عليها صلصة الشوكولا وتقدم ساخنة.