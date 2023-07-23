رايموند تشاندلر.. اهتم بالقصص البوليسية ودخل بها عالم هوليوود

يصادف اليوم ذكرى ميلاد رايموند تشاندلر وهو أديب أمريكي راحل ، من أبرز كتاب الروايات في العالم حسب رأى النقاد آنذاك، بدء فى كتابة القصص البوليسية فى عام 1933م.

رايموند تشاندلر

ولد في مثل هذا اليوم من عام 1888، في الولايات المتحدة الأمريكية في 23 يوليو عام 1888 ، ثم انتقل للعيش في بريطانيا عام 1895 إثر طلاق والديه ، عاد للعيش في الولايات المتحدة عام 1912 ، انخرط في الجيش الكندي عام 1917 وحارب في فرنسا إلى حين بداية الهدنة حيث عاد للعيش في لوس أنجلوس وتعرف على امرأة تكبره بسنوات عديدة اسمها سيسي باسكال .

بدأ في كتابة القصص البوليسية ونشر أول قصة له في مجلة "بلاك ماسك" عام 1933، ونشر روايته الأولى (السبات العميق) عام 1939.

وعلى إثر نجاح رواياته عمل مع هوليود حيث كتب عديد السيناريوهات، وخاصة مع المخرج بيلي وايلدر الذي كتب له سيناريو مقتبساً من رواية "تعويض مزدوج" لجميس كاين (1944)، ومن بين سيناريوهاته أيضاً "الداليا الزرقاء" (1946).

اعجب النقاد بأعمال رايموند تشاندلر، فقالوا أن تشاندلر نقل الزمان والمكان والأجواء فى لوس أنجلوس وضواحيها فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، كما وصفه الكاتب المعاصر باول ليفين قائلا : أسلوب تشاندلر بأنه "المعادل الأدبى للكمة سريعة على البطن".

كتب تشاندلر وقال "ما يزعجنى هو أننى أكتب شيئًا قاسيًا وسريعًا ومليئًا بالفوضى والقتل، أُنتقَد لكونى قاسيًا وسريعًا ومليئًا بالفوضى والقتل. وعندما أعمل على تهدئة الأمور وتطوير الجانب العقلى والعاطفى للموقف، أُنتَقَد لترك ما كتبته فى المرة الأولى".

قضى تشاندلر معظم وقته كتابة الروايات والقصص والرسائل والمقالات والسيناريوهات، وبعد أن رحلت زوجته فى عام 1954 أدمن الكحول، ورحل عن عالمنا فى عام 1959.