نقابة الموسيقيين التونسية تمنح أحمد سعد بطاقة شرفية

نشرت الصفحة الرسمية للنقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة عبر فيسبوك صورا من تكريم الفنان أحمد سعد عقب إقامة حفله الغنائى فى تونس أمس.

وعلقت النقابة قائلة : “استقبال الفنان المصري أحمد سعد وبحضور اعضاء المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة. وفي كلمته لوسائل الإعلام أعرب الفنان احمد سعد عن حبه واحترامه للشعب التونسي، وقد تم تكريمه وتسليمه بطاقة شرفية في النقابة”.

أحمد سعد

أحمد سعد

وأحيا أمس الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا في تونس والذى كان شهد حالة من الجدل الواسع قبل إقامته بعد الأزمة الشهيرة له.

وشهد الحفل الذى قدمه أحمد سعد امس حالة من المرح والفرح وسعدت أجواء إيجابية حيث حضر عدد كبير من الجمهور التونسي الحفل ليشاهد أحمد سعد وهو يشدو بعدد من الأغاني التي تنال اعجاب جمهوره منها اختياراتي مدمرة حياتى وأيه اليوم الحلو ده.

ونشر أحمد سعد عدد من الفيديوهات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عبر خاصية الاستورى للحفل والجمهور الضخم الذى حرص على الحضور.

وكان بدأ المطرب أحمد سعد فى الترويج لحفلته الجديدة فى تونس والتى أقيمت أمس ضمن فعاليات مهرجان قرطاج.

ونشر سعد بوستر الحفل على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: جمهوري الحبيب الغالي في تونس انا مستني اشوفكم بفارغ الصبر في مهرجان قرطاج.

وتعتبر هذه هي الحفلة الأولى لأحمد سعد بعد أزمة الشهيرة هناك فى الحفل الذى أقيم بداية الشهر الحالي ومشاجرته مع منظمة الحفل لإجباره على عمل لقاءات تلفزيونية لم يتم الاتفاق عليها بشكل مسبق.

أحمد سعد يعلق على أزمته الأخيرة فى تونس

وكان أحمد سعد قد علق على أزمته مؤخراً مع منظمة حفله الأخير فى دولة تونس .

وكتب أحمد سعد عبر انستجرام، توضيح ما جري من احداث في تونس قائلا:" كل الحب والاحترام لشعب تونس وجمهورها الكريم المضياف والذي علي ارضة نال عظماء وعمالقة الفن المصري كل الحب الترحاب.. لبينا دعوتنا الاولي لإقامة حفل في تونس رغم صعوبة تنسيق الوقت والمواعيد فضلنا نطير الي تونس متشوقين لشعبها الراقي وبعد الحفلة وجدنا منظمة الحفل تطيح بمبادئ احترام الفنان واحترام القانون واطاحت ببنود العقد المبرم بيننا وحاولت تشويهنا امام الاعلام التونسي الحبيب".

واستطرد أحمد سعد قائلا: "محاولة اجبارنا رغم ضيق الوقت وبالمخالفة لبند صريح في التعاقد علي التعامل مع الاعلام ورغم ذلك خرجت للإعلاميين لتوضيح الموقف احتراما الاعلام والجمهور التونسي وما كان منها الا مقاطعتنا بشكل غير لائق محاولة تشويه صورة الفنان المصري امام الاعلام التونسي.. لذلك اتخذنا كل الإجراءات القانونية اللازمة واثق في النيابة والقضاء التونسي.. ونعتذر لجمهورنا الغالي وأقول للجمهور المصري الكبير انها حالة فردية لشخصيات غير مهنية لا تمثل شعب تونس واعلامها المحترم".

أحمد سعد

أحمد سعد

أحمد سعد

أحمد سعد

أحمد سعد

أحمد سعد

أحمد سعد

أحمد سعد

أحمد سعد