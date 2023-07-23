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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شاهد| صور من الطفولة تجمع الشيف بوراك ووالده

والد الشيف بوراك
والد الشيف بوراك

 اثار خبر الخلاف الكبير بين الشيف بوراك ووالده حزن كبير بين جمهور السوشيال ميديا بسبب ما تعرض له من غدر على يد أقرب الأشخاص له 

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وقام والد الشيف بوراك ببيع اسم محلات ابنه والعلامه التجاريه دون علمه لرجال اعمال من خارج البلاد بسبب التوكيل الذي يملكه من نجله 
والغريب أن والد الشيف بوراك هو من ضحى بمجهوده وأعطاه للغرباء مقابل المال دون علم ابنه الذي يفترض أنه اغلى انسان عنده فالاب هو من يضحي بما يملك لاسعاد ابنائه وليس العكس ولكن ما حدث للشيف بوراك كان صادم للجميع خاصة ان الصور المتداولة لهما على السوشيال ميديا تدل على حالة  القرب الكبير بين الشيف بوراك ووالده
ويوجد أرشيف كبير من الصور التي تجمع بين الشيف بوراك ووالده على صفحات السوشيال ميديا
جمعنا لكم أبرز الصور التي تبرهن عن وجود ود ومحبه بين الشيف بوراك وأبيه التى تجعلك لا تتوقع أنهما سيصلان للمحكمة 


 

الشيف بوراك في الطفولة
الشيف بوراك في الطفولة
الشيف بوراك وابيه
الشيف بوراك وابيه
الشيف بوراك ووالده
الشيف بوراك ووالده

الشيف بوراك العلامة التجارية السوشيال ميديا والد الشيف بوراك صور والد الشيف بوراك أزمة الشيف بوراك

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