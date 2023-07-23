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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة.. ياسمين عبدالعزيز تستعرض جمالها ورشاقتها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

تحرص الفنانة ياسمين عبدالعزيز على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين في أحدث صورة لها بإطلالة عصرية، مرتدية ملابس فضفاضة واعتمدت تسريحة شعر مميزة، ووضعت مكياج ناعم يميل إلي ألوان النود.

يذكر ان اخر اعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

تفاصيل مسلسل “ضرب نار”

مسلسل “ضرب نار” يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٧٢٣_١٩٤٧٥٤
ياسمين عبد العزيز إطلالة ساحرة اعمال ياسمين عبد العزيز إطلالة عصرية

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