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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منذ عام 1994.. رئيس أمريكي سابق يتنبأ بوقوع الحرب بين روسيا وأوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها، أن الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون توقع في عام 1994 إمكانية نشوب صراع مسلح في أوكرانيا.

ووفقا للصحيفة الأمريكة، قام الرئيس الأمريكي الأسبق عام 1994 برحلة استغرقت أسبوعين إلى روسيا وأوكرانيا، وبعد انتهاء للرحلة كتب رسالة إلى كلينتون مؤرخة بتاريخ 21 مارس من ذات العام، رفعت عنها السرية هذا الأسبوع من قبل مكتبة كلينتون الرئاسية.

وذكرت وول ستريت جورنال، أن نيكسون أعرب في الرسالة عن قلقه من احتمال تدهور العلاقات بين موسكو وكييف ووصف الوضع في أوكرانيا بأنه "متفجر للغاية". 

ووفقا له: "إذا سمح بدتهور العلاقات بين البلدين وخروجها عن السيطرة فإن حرب البوسنة ستبدو مجرد لعب أطفال مقارنة بما سيحصل في أوكرانيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن نيكسون شدد حينها على أن الدبلوماسيين الأمريكيين لم يأخذوا مسألة تدهور العلاقات بين روسيا وأوكرانيا على محمل الجد، ونقلت عن رسالة نيكسون قوله: "بالنظر إلى أهمية أوكرانيا، أدعوكم إلى تعزيز الوجود الأمريكي الدبلوماسي في أوكرانيا".

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