رد ناري من وزير النقل بشأن بيع أصول الدولة في القطار الكهربائي

رد الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، على ما يتردد من أبناء بشأن بيع الدولة المصرية ووزارة النقل في أصول مصر في القطاع الكهربائي، مشيرا إلى أن كل ما يتردد بشأن هذا الأمر عار تماما عن الصحة وغير صحيح على الإطلاق.



وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية ، المذاع عبر قناة أم بي سي مصر، مساء أمس الأحد، أننا لم ولن نبيع أصول مصر في القطار الكهربائي، ولكن ليس لدينا الخبرة الكافية لتشغيله على مستوى عال.

شركة تدير القطار الكهربائي



وتابع الوزير: “ولكننا ذهبنا لشركة تديره وهيكسبوا ويكسبونا ، وهذه الشركة تدير هذا القطار لمدة عشرين عاما”.

