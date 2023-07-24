تحطم طائرة في السودان يودي بحياة 9 أشخاص بينهم 4 عسكريين

قال الجيش السوداني، اليوم الأحد، إن 9 أشخاص، من بينهم 4 عسكريين يلقون حتفهم بعد تحطم طائرة مدنية في مطار بورتسودان بسبب عطل فني.

حيث قال الناطق باسم الجيش السوداني في بيان، إن طائرة نقل مدنية طراز أنتنوف، تحطمت مساء اليوم بمطار بورتسودان نتيجة لعطل فني أثناء إقلاعها، مما أدى إلى وفاة ٩ أشخاص منهم أربعة عسكريين ونجاة طفلة.

وكانت تقوم برحلة داخلية من بورتسودان إلى الخرطوم. وقالت السلطات السودانية إن الطائرة فقدت قدرة أحد محركيها بعد ما يقرب من 15 دقيقة من الإقلاع، مما دفع الطيار إلى العودة إلى المطار لإجراء هبوط اضطراري. وأضافت أن الطيار فشل في الوصول إلى المدرج، وانحرفت الطائرة عن مسارها حتى اصطدمت بالأرض وانفجرت.