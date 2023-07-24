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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجآة كبري | حسن شحاتة يقود حملة إنقاذ نادي الزمالك

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن حسن شحاته أحد أساطير نادي الزمالك، يقود حملة إنقاذ نادي الزمالك من أزماته الأخيرة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "حصل إجتماعات بين رموز النادي بالساعات الماضية، وتم التواصل مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة السابقة، من أجل بحث حلول".

وصلت  بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى السعودية  استعدادا للمشاركة في البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الحالي.


ويرأس البعثة جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.
وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من: 
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.
خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.
خط  الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".
خط  الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.

 

 

 

 

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