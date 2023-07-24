إعلامي سعودي يكشف مفاجأة بشأن مصير الشناوي وعرض النصر

قال عبد الأعلي سكير الإعلامي السعودي أن محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالطبع علي رادار الدوري السعودي للانتقال إليه بعد التألق مع النادي الأهلي طوال السنوات الماضية.

وقال عبد الأعلى سكير فى تصريحات عبر برنامج “ملعب الشمس” مع مجدي عبد الغني:" محمد الشناوي حارس مميز وكبير، ولديه بالطبع كلام مع النصر السعودي لضمه ولكن حتي الآن الأمور ليست رسمية.

وأضاف: “مازال حتي اللحظة لا يوجد أي عرض من النصر بشكل رسمي لضم محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي”.

وتابع: “الشناوي لديه فرصة كبيرة في التواجد بالدوري السعودي ولكن حتي اللحظة لا يوجد أمر رسمي”.