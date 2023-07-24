عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمين يسيطر.. نتائج الانتخابات التشريعية في إسبانيا تهزم رئيس الحكومة سانشيز

إسبانيا
إسبانيا

تمكن الحزب الشعبي اليميني بزعامة ألبرتو نونييس فيخو من الفوز على أكبر كتلة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها إسبانيا، أمس الأحد، متقدما على المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلا أنه لم يتمكن تشكيل حكومة.

وكشفت نتائج فرز أكثر من 99,3% من الأصوات نيل الحزب الشعبي 136 مقعدا، أي أكثر بـ47 مقعدا مقارنة بالنتيجة التي حققها قبل أربع سنوات، فيما حصد الاشتراكيون 122 مقعدا، إلا أن الأرقام وعلى الرغم من إيجابيتها بالنسبة لنونييس فيخو لا ترتقي إلى عتبة 150 مقعدا التي كان يطمح لحصدها.

وعلى أثر إعلان النتائج قال نونييس فيخو أمام مقر حزبه في مدريد "بصفتي مرشح الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، أعتقد أن من واجبي" محاولة "تشكيل حكومة"، وذلك على الرغم من عدم حصوله مع حليفه المحتمل الوحيد حزب "فوكس" اليميني المتطرف على الغالبية المطلقة من مقاعد البرلمان.

وسارع رئيس الوزراء سانشيز للتأكيد أنه تمكن من الحد من مكاسب المعارضة اليمينية، مشددا على أن اليمين واليمين المتطرف "هُزما" في الانتخابات التشريعية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآة كبري | حسن شحاتة يقود حملة إنقاذ نادي الزمالك

أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

مايوه جريء .. سارة سلامة تتعرض للانتقادات والهجوم على السوشيال ميديا

صورة أثارت الجدل .. كريم عبد الخالق يكشف حقيقة تواجد إمام عاشور في ملهى ليلي

رحل دون تجديد عقده | ميدو يكشف عن صدمة لحارس الزمالك الموهوب

تعرف علي قرار بيراميدز بشان شكوي حسين الشحات

بعد التعدي عليه وتهديده.. الشيبي يقدم بلاغا ضد حسين الشحات في النيابة|فيديو

رساله ساخرة من خالد الغندور إلى اتحاد الكرة بشأن الشحات

ترشيحاتنا

ما هو الفجر الصادق؟.. اعرفه بـ 3 علامات ولا تصلي إلا برؤيتها

المدينة الأكثر خطورة في أوروبا.. تعرف عليها

منافس الفلاجشيب.. هاتف الشباب الأفضل من سامسونج للشراء في 2023

فضل ليلة عاشوراء .. أدركها بـ 7 أمور ودعاء مجرب

سعر سكودا اوكتافيا 2023 في مصر .. صور

كامل الوزير عن أزمة الزمالك: مفيش حال هيستمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزامنا مع احتفالات يوليو.. ثقافة البحيرة تصل بقوافلها لأبناء قرية البوصيلي

المركز الثقافي بطنطا يستضيف حفل توزيع جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي|صور

بسبب الهاند فري.. شاهد لحظات نجاة فتاة من الموت بأعجوبة في تركيا

طريقة عمل الآيس كريم فى المنزل

فيديو

#رأس_الساعة الأعلى تداولاً.. ماذا قالت الحكومة عن مواعيد قطع الكهرباء؟| فيديوجراف

مفاجأة.. سر عدم انقطاع الكهرباء في مراسي وقرى الساحل الشمالي

شاهد خناقة بالشوم والسلاح الأبيض في عرض البحر بالإسكندرية «فيديوجراف»

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ