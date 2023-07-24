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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| هجوم أوكراني على العاصمة الروسية والسلطات تتدخل

روسيا
روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بطائرات بدون طيار على أهداف في مدينة موسكو.

وذكرت وسائل إعلام نقلا عن عمدة موسكو أن القوات الأوكرانية نفذت هجوم على مبنيين غير سكنيين في موسكو دون وقوع ضحايا.

فيما أفادت وكالة تاس الروسية، اليوم الاثنين، بالعثور على حطام طائرة بدون طيار "مسيرة" في العاصمة موسكو.

وقالت الوكالة الروسية إنه يجري فحص الطائرة المسيرة التي تم العثور عليها في العاصمة موسكو.

ومن ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام روسية أن السلطات قررت إغلاق شارع كومسومولسكي بالقرب من وزارة الدفاع عقب العثور على حطام المسيرة.

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