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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والخدمات والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

 

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة غير مسبوقة بأسعار الذهب وعيار21 الآن يصدم المشترين

يزداد البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر 24-7-2023، ويهتم به الآلاف من المشترين خاصة سعر جرام الأصفر من عياري 18 و21 الأكثر انتشارا في مصر، والمفضلة لدى شريحة كبيرة من الصريين.

 

رسميا ..سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 24-7-2023

استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري للشهر الرابع علي التوالي في البنوك العاملة في مصر دون اي ارتفاعات.

 

الفراخ بـ 50 جنيه رسميًا| هبوط حاد في أسعار الدواجن والبانيه يفقد 80 جنيهًا

تراجعت أسعار الدواجن اليوم بقوة ، لتسجل ستويات غير مسبوقة لأول مرة منذ العام الماضي، إذ هبط سعر الكيلو رسميا إلى نحو 50 جنيها فقط بالمزرعة بعد 75 بعد عيد الأضحى الماضي ، لتابع للمواطنين بدءا من 54 جنيها في المحلات بعد ما يزيد على 82 جنيه كأعلى سعر.

 

استعدوا للساعات الأشد سخونة.. الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن طقس الساعات المقبلة

يهتم الكثير بالبحث عن حالة الطقس ونشرة هيئة الأرصاد الجوية الخاصة بطقس الساعات القبلة ، بالتزامن مع ارتفاع الحرارة القياسي الذي تشهده مصر ودول العالم جراء موجة شديدة الحرارة بسبب التغيرات المناخية . الساعات الأشد سخونة وتشهد البلاد الساعات الأشد سخونة خلال الأيام الحالية ضمن موجة شديدة الحرارة

 

أرقام الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يبحث الكثير منا في أوقات الأزمات عن أرقام الطوارئ، خاصة في المواقف الصعبة ، فهي تعتبر أهم ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24-7-2023 في القاهرة والمحافظات

يتطلع المصريين بشكل يومي إلى لمعرفة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الكثير يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

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