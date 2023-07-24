أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والخدمات والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

يزداد البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر 24-7-2023، ويهتم به الآلاف من المشترين خاصة سعر جرام الأصفر من عياري 18 و21 الأكثر انتشارا في مصر، والمفضلة لدى شريحة كبيرة من الصريين.

استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري للشهر الرابع علي التوالي في البنوك العاملة في مصر دون اي ارتفاعات.

تراجعت أسعار الدواجن اليوم بقوة ، لتسجل ستويات غير مسبوقة لأول مرة منذ العام الماضي، إذ هبط سعر الكيلو رسميا إلى نحو 50 جنيها فقط بالمزرعة بعد 75 بعد عيد الأضحى الماضي ، لتابع للمواطنين بدءا من 54 جنيها في المحلات بعد ما يزيد على 82 جنيه كأعلى سعر.

يهتم الكثير بالبحث عن حالة الطقس ونشرة هيئة الأرصاد الجوية الخاصة بطقس الساعات القبلة ، بالتزامن مع ارتفاع الحرارة القياسي الذي تشهده مصر ودول العالم جراء موجة شديدة الحرارة بسبب التغيرات المناخية . الساعات الأشد سخونة وتشهد البلاد الساعات الأشد سخونة خلال الأيام الحالية ضمن موجة شديدة الحرارة

يبحث الكثير منا في أوقات الأزمات عن أرقام الطوارئ، خاصة في المواقف الصعبة ، فهي تعتبر أهم ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق.

يتطلع المصريين بشكل يومي إلى لمعرفة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الكثير يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.