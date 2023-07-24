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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صفع وتهديد وبلاغ للنائب العام| القصة الكاملة لأزمة “قلم الشحات” والشيبي.. وعقوبات المادة 106 بانتظاره

حسين الشحات ومحمد
حسين الشحات ومحمد الشيبي

 

 

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3/0 أمام بيراميدز، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الأحد على استاد الدفاع الجوي والمؤجلة من الجولة ال 28 لبطولة الدوري الممتاز.

وعقب انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز، نشبت أحداث مؤسفة بطلها حسين الشحات نجم النادي الأهلي بعدما قام بصفع لاعب بيراميدز المغربي محمد الشيبي . 

وشنت وسائل الإعلام المغربية، هجوما عنيفا على حسين الشحات بعد واقعة صفعه محمد الشيبي لاعب بيراميدز. 

صدى البلد يستعرض أزمة صفع حسين الشحات نجم النادي الأهلي للاعب بيراميدز محمد الشيبي من الألف للياء.  

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بداية أزمة نجم الأهلي والشيبي  

 

نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، عقب انتهاء لقاء الفريقين في الدوري. 

وانتشر فيديو "الخناقة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحقق ملايين المشاهدات، ظهر خلاله الشحات يصفع الشيبي على وجهه، مما زاد من الهياج الجماهيري الذي طالب بمعاقبة الشحات على رد فعله.

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الأهلي يغرم حسين الشحات 

 

وقرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على اللاعب حسين الشحات الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب واقعة تجاوزه في حق محمد الشيبي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز.

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لاعب بيراميدز يكشف كواليس صادمة 

 

وكشف محمد الشيبي لاعب بيراميدز، كواليس صادمة خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” كتب فيه: " تعرضت للسب بأمي وأبي وتم تهديدي بكسر قدمي قائلا لو كنت بدأت المباراة كنت حكسر رجلك".

وأضاف :"التهديد يهدد مسيرتي في كرة القدم وفي الدوري المصري".

وأكد أن فيديو الصلح تم تصويره أمام الصحفيين عقب معرفه الشحات بأن فيديو تطاوله عليا انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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بلاغ للنائب العام في واقعة صفع لاعب بيراميدز 
 

وقرر محمد الشيبي، ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، تصعيد شكواه ضد لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، بسبب الواقعة التي ارتكبها الشحات ضد الشيبي، عقب مباراة الفريقين في الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

الشيبي يُصعد الأزمة ضد الشحات
وقال مصدر داخل بيراميدز في تصريحات صحفية: “الشيبي قرر التصعيد ضد حسين الشحات وقرر تقديم بلاغ ضده في النيابة بالتعدي عليه وتهديده بالإصابة مرفق بالفيديوهات التي تم تصويرها”.

وقرر الشيبي الاستعانة في بكافة الفيديوهات التي تثبت خروج لاعب الأهلي عن النص وتعديه بالضرب على المغربي بعد المباراة.

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الشحات يواجه الإيقاف والغرامة المالية 
 

يواجه حسين الشحات نجم النادي الأهلي عقوبات صارمة من جانب اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة على إثر قيامه بصفع محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الاحد فى اطار الدوري الممتاز.

ووفقا للائحة المسابقات فى اتحاد الكرة فى واقعة صفع حسين الشحات لاعب الأهلى
لمحمد الشيبى لاعب بيراميدز انه فى حالة محاولة الاعتداء يتم إيقاف 3 مباريات و غرامة 20 ألف جنية ولو حدث سباب بين الطرفين تزيد العقوبة إلي الإيقاف 4 مباريات و غرامة 20 ألف جنيه.

وفي المادة 106 من لائحة المسابقات التي تنص على أنه فى حالة ارتكاب أكثر من مخالفة في مباراة واحدة تأخذ العقوبة الأشد أي إيقاف حسين الشحات 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه.
 

الأهلى بيراميدز الدوري الممتاز حسين الشحات محمد الشيبي

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