إحصائية مفاجأة.. من هو البطل المطلق لمسابقة الدوري الإنجليزي؟

من هو البطل المطلق لمسابقة الدوري الإنجليزي؟ كشف إحصائية مثيرة عن البريميرليج منذ بداية الألفية الثالثة، وتحديدًا منذ موسم 2000-2001، عن البطل المطلق للمسابقة.

اعتمدت الإحصائية على عدد النقاط التي تحققت على مدار 23 عامًا أي عدد النقاط التي حققتها الفرق الإنجليزية منذ 2000 إلى 2023.

ومنذ ذلك التاريخ، تمكنت ستة أندية مختلفة من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، هي مانشستر يونايتد وآرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول وليستر سيتي.

مانشستر سيتي يتذيل القائمة

توقع الكثير من الجماهير والمتابعين، أن يتصدر نادي مانشستر سيتي القائمة، خاصة وأنه الفائز بسبعة ألقاب في الدوري الإنجليزي في آخر 23 عامًا.

آخر هذه الألقاب كانت لقب الموسم الماضي 2022/2023، والذي تمكن خلاله من حصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي، كما أنها المرة الخامسة في 6 مواسم، وتعد البطولة الـ 14 في فترة تدريب بيب جوارديولا للفريق.

رغم ذلك فقد جمع 1347 نقطة خلال تلك الفترة، ليحتل المركز السادس في قائمة الأكثر حصدا للنقاط في القرن الواحد والعشرين.

من هو بطل القرن للدوري الإنجليزي؟

وبالعودة إلى الإحصائية المثيرة التي كشفها موقع "sportbible" الإنجليزي، والتي تداولها المشجعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سنجد أن هناك أندية إنجليزية تمكنت من حصد المزيد من النقاط خلال القرن الواحد والعشرين.

ويعد مانشستر يونايتد، الذي فاز بسبعة ألقاب في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2000-2001، هو صاحب أكبر عدد من النقاط في آخر 23 عامًا، حيث تمكن "الشياطين الحمر" من حصد 1731 نقطة.

مانشستر يونايتد يتفوق بفارق ملحوظ على تشيلسي الذي جمع 1656 نقطة، وتمكن في الوقت نفسه من التتويج بلقب "البريميرليج" خمس مرات.

أما آرسنال، الذي توج باللقب مرتين منذ موسم 2000-2001، فيأتي ثالثًا بعدما جمع 1607 نقاط، ويأتي خلفه ليفربول وتوتنهام بإجمالي نقاط بلغ 1566 و1352 نقطة على الترتيب.

فيما تستكمل أندية إيفرتون ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا ووست هام يونايتد المراكز العشرة الأولى على الترتيب.

موعد عودة الدوري الإنجليزي

يقام موسم 2023-24 من الدوري الإنجليزي في موعده الاعتيادي عكس الموسم الماضي الذي كانت به بعض التفاصيل المختلفة بسبب إقامة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن ينطلق موسم 2023-2024، يوم 12 أغسطس 2023، على أن ينتهي في 19 مايو 2024. مثيرة عن البريميرليج منذ بداية الألفية الثالثة، وتحديدًا منذ موسم 2000-2001، عن البطل المطلق للمسابقة.