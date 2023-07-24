عاجل
نشرة المرأة والصحة.. صور فيفي عبده معمولها عمل وترقد بالسرير.. هبة قطب تكشف مراحل القدرة عند الرجل في العلاقة الزوجية.. وتحذير من تناول المانجو في شهر يوليو إيطاليا: مؤتمر روما للتنمية والهجرة حقق نجاحًا كبيرًا أخبار التعليم| نسبة نجاح الثانوية العامة 2023 أدبي.. بعد وصول معدل الرسوب إلى 80%.. أسباب إخفاق طلاب كليات القمة| تفاصيل كارثة بسبب الحر.. عادات يومية في الصيف تسبب الجلطة والوفاة المفاجئة البحيرة: ضبط 3 مخابز لتصرفها في 59 شيكارة دقيق ببلدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إحصائية مفاجأة.. من هو البطل المطلق لمسابقة الدوري الإنجليزي؟

الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي

من هو البطل المطلق لمسابقة الدوري الإنجليزي؟ كشف إحصائية مثيرة عن البريميرليج منذ بداية الألفية الثالثة، وتحديدًا منذ موسم 2000-2001، عن البطل المطلق للمسابقة.

اعتمدت الإحصائية على عدد النقاط التي تحققت على مدار 23 عامًا أي عدد النقاط التي حققتها الفرق الإنجليزية منذ 2000 إلى 2023.

ومنذ ذلك التاريخ، تمكنت ستة أندية مختلفة من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، هي مانشستر يونايتد وآرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول وليستر سيتي.

مانشستر سيتي يتذيل القائمة

توقع الكثير من الجماهير والمتابعين، أن يتصدر نادي مانشستر سيتي القائمة، خاصة وأنه الفائز بسبعة ألقاب في الدوري الإنجليزي في آخر 23 عامًا.

آخر هذه الألقاب كانت لقب الموسم الماضي 2022/2023، والذي تمكن خلاله من حصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي، كما أنها المرة الخامسة في 6 مواسم، وتعد البطولة الـ 14 في فترة تدريب بيب جوارديولا للفريق.

رغم ذلك فقد جمع 1347 نقطة خلال تلك الفترة، ليحتل المركز السادس في قائمة الأكثر حصدا للنقاط في القرن الواحد والعشرين.

أحد عمالقة الدوري الإنجليزي يستهدف التعاقد مع زيزو

بعد ترشيحه من صلاح.. تشيلسي يزاحم فرق الدوري الإنجليزي على ضم نجم مصر

فانتازي الدوري الإنجليزي تكشف عن سعر محمد صلاح في الموسم الجديد

كواليس جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد إلى الدوري الإنجليزي

من هو بطل القرن للدوري الإنجليزي؟

وبالعودة إلى الإحصائية المثيرة التي كشفها موقع "sportbible" الإنجليزي، والتي تداولها المشجعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سنجد أن هناك أندية إنجليزية تمكنت من حصد المزيد من النقاط خلال القرن الواحد والعشرين.

ويعد مانشستر يونايتد، الذي فاز بسبعة ألقاب في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2000-2001، هو صاحب أكبر عدد من النقاط في آخر 23 عامًا، حيث تمكن "الشياطين الحمر" من حصد 1731 نقطة.

مانشستر يونايتد يتفوق بفارق ملحوظ على تشيلسي الذي جمع 1656 نقطة، وتمكن في الوقت نفسه من التتويج بلقب "البريميرليج" خمس مرات.

أما آرسنال، الذي توج باللقب مرتين منذ موسم 2000-2001، فيأتي ثالثًا بعدما جمع 1607 نقاط، ويأتي خلفه ليفربول وتوتنهام بإجمالي نقاط بلغ 1566 و1352 نقطة على الترتيب.

فيما تستكمل أندية إيفرتون ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا ووست هام يونايتد المراكز العشرة الأولى على الترتيب.

موعد عودة الدوري الإنجليزي

يقام موسم 2023-24 من الدوري الإنجليزي في موعده الاعتيادي عكس الموسم الماضي الذي كانت به بعض التفاصيل المختلفة بسبب إقامة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن ينطلق موسم 2023-2024، يوم 12 أغسطس 2023، على أن ينتهي في 19 مايو 2024. مثيرة عن البريميرليج منذ بداية الألفية الثالثة، وتحديدًا منذ موسم 2000-2001، عن البطل المطلق للمسابقة.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي مانشستر يونايتد ليفربول أرسنال بيب جوارديولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تقلب الموازين.. اتحاد الكرة يصدم بيراميدز فى إيقاف حسين الشحات

استعدوا لأيام أشد سخونة.. الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن طقس الساعات المقبلة

أول صفقة فى ميت عقبة.. نجم الإسماعيلي يقترب من الزمالك

أبوس رجلك فك العمل.. صور صادمة لفيفي عبده ترقد بالسرير| شاهد

الآن رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد اقتراب الاحتياطي من 35 مليارًا

سفارة المغرب | تطوّر صادم في أزمة حسين الشحات مع الشيبي

ليلة أنس انتهت بكارثة.. 3 جثث داخل سيارة تثير الذعر بالوراق

قرارات عاجلة بعد اجتماع وزيري الكهرباء والبترول.. بشرى بشأن انقطاع التيار

موضوعات متعلقة

رؤية هلال ذي الحجة .. دول تعلن العيد الخميس.. ومصر تتفق مع السعودية

مباريات الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي.. مواجهة صعبة لـ ليفربول في الجولة الأولى

السيتي يفوز 2-1 على مانشستر يونايتد ويتُوج بطلًا لكأس الاتحاد الإنجليزي

الشوط الأول .. مانشستر يونايتد يتعادل مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد يتحدي سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

بعد فشل المهمة.. ليدز يونايتد يعلن رحيل سام ألاراديس

دعاء ساعة الجمعة للرزق وقضاء الحاجة.. أدركه بـ 10 كلمات قبل الغروب

ترشيحاتنا

757 عامًا.. أوكرانيا تواجه كارثة مرعبة بسبب الحرب

مانيكير وسلسلة.. ابن راغب علامة يحدث ضجة بفيديو صادم

إحصائية مفاجأة.. من هو البطل المطلق لمسابقة الدوري الإنجليزي؟

أجهزة الغلابة.. أسعار الثلاجات في مصر 2023

بـ107 ملايين جنيه.. وزير التنمية المحلية يتفقد أعمال رصف طريق "الجناين" بالفيوم

عمل الإسكندرية تبدأ في تدريب الشباب على مهنة تصنيع الأسماك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. صور فيفي عبده معمولها عمل وترقد بالسرير.. هبة قطب تكشف مراحل القدرة عند الرجل في العلاقة الزوجية.. وتحذير من تناول المانجو في شهر يوليو

كارثة بسبب الحر.. عادات يومية في الصيف تسبب الجلطة والوفاة المفاجئة

بسعر خرافي.. شاهد|ملابس نادين نجيم على البحر تثير الجدل بالسوشيال ميديا

المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عددًا من الأنشطة المجتمعية لخدمة أبناء محافظة مطروح

فيديو

انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري الإماراتي العلمين اير شو| فيديو

قرار عاجل من التعليم حول درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة| شاهد

بسبب حسين الشحات | صحف المغرب تشن حملة على الأهلى ..فيديو

1900 جنيه فقط| أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ