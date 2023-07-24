عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حاول سرقة دراجة نارية.. أهالي الشرقية يربطون لصا فى عامود إنارة.. تفاصيل

الشرطة
الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى من صورة يظهر خلالها شخص مقيد بأحد أعمدة الإنارة بالشرقية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية تمكن الأهالى من ضبط أحد الأ شخاص حال محاولته سرقة دراجة نارية، وبالإنتقال تم ضبط المذكور (سائق – مقيم بمحافظة الدقهلية) والتقابل مع مالك الدراجة وبسؤاله أقر بقيامه بمساعدة الأهالى من ضبط المذكور حال محاولته سرقة الدراجة ملكه وتقييده بأحد الأعمدة.

 وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية الشرقية النيابة العامة دراجة نارية سرقة دراجه نارية عامود إنارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا لأيام أشد سخونة.. الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن طقس الساعات المقبلة

أول صفقة فى ميت عقبة.. نجم الإسماعيلي يقترب من الزمالك

بالمستندات.. نجم الأهلي يواجه الإيقاف والغرامة في واقعة صفع لاعب بيراميدز

الآن رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد اقتراب الاحتياطي من 35 مليارًا

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة بأسعار الذهب وعيار21 الآن يصدم المشترين

شوبير يصدم جماهير الأهلي بسبب محمد الشناوي

هجوم عنيف من شوبير على كولر عقب هزيمة الأهلي بثلاثية أمام بيراميدز

هبة قطب تكشف مراحل القدرة عند الرجل في العلاقة الزوجية

ترشيحاتنا

رطوبة 95%.. الأرصاد للمواطنين: الموجة الحارة مكملة لنهاية الأسبوع

قفزة في القمح.. ارتفاع الواردات المصرية من الحبوب | وهذا حجم الاحتياطي

هجرة العصفور الأزرق إلى الأبد .. تويتر يفاجئ المستخدمين بتغيير جديد

شاهد| صواريخ روسيا على أوديسا تدمر كاتدرائية تاريخية .. وزيلينسكي يثور

فرج عامر يكشف تطورات جديدة بشأن عودة محمد شكري إلى الأهلي

ميار شريف تتقدم 7 مراكز في التصنيف العالمي للتنس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبوس رجلك فك العمل.. صور صادمة لفيفي عبده ترقد بالسرير| شاهد

ماطلعش عوض .. صور أثارت الجدل البلوجر سارة محمد بعد فسخ خطوبتها

هبة قطب تكشف مراحل القدرة عند الرجل في العلاقة الزوجية

انتظروا لآخر الشهر .. تحذير من تناول المانجو لهذه الأسباب

فيديو

عقب استيلاء والده على كل فروع مطاعمه.. الشيف بوراك يبدأ من الصفر|فيديو

#رأس_الساعة الأعلى تداولاً.. ماذا قالت الحكومة عن مواعيد قطع الكهرباء؟| فيديوجراف

مفاجأة.. سر عدم انقطاع الكهرباء في مراسي وقرى الساحل الشمالي

شاهد خناقة بالشوم والسلاح الأبيض في عرض البحر بالإسكندرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ