حاول سرقة دراجة نارية.. أهالي الشرقية يربطون لصا فى عامود إنارة.. تفاصيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى من صورة يظهر خلالها شخص مقيد بأحد أعمدة الإنارة بالشرقية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية تمكن الأهالى من ضبط أحد الأ شخاص حال محاولته سرقة دراجة نارية، وبالإنتقال تم ضبط المذكور (سائق – مقيم بمحافظة الدقهلية) والتقابل مع مالك الدراجة وبسؤاله أقر بقيامه بمساعدة الأهالى من ضبط المذكور حال محاولته سرقة الدراجة ملكه وتقييده بأحد الأعمدة.

وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.