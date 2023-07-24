النشرة الدينية.. أفضل طريقة للمواظبة على الاستغفار وهل يقبل وأنا لا أصلي؟.. الأزهر للفتوى يكشف 3 مراتب لصيام عاشوراء

نشر صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تهم كثير من المسلمين، نرصد أبرز هذه الأخبار والفتاوى في النشرة الدينية.



مات وعليه زكاة هل تخرج من تركته أم تسقط عنه؟.. الأزهر للفتوى يجيب



إذا أردت الوصول بالأنوار إلى الله فعليك بهذه الطاعة.. علي جمعة يوضح



ما حكم الزواج بمن أرضعتني أمها ومتى يحرم.. مجدي عاشور يجيب



صيام يوم عاشوراء .. الأزهر للفتوى يكشف 3 مراتب لهذه الطاعة



حكم صيام يوم عاشوراء إذا وافق يوم الجمعة



حكم من شرب سهوا أثناء صيام يوم عاشوراء



أفضل طريقة للمواظبة على الاستغفار وهل يقبل وأنا لا أصلي؟.. الإفتاء توضح

