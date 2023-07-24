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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: تكريم مروان حامد في الجونة السينمائي.. وأحمد فهمي يتقدم في الإيرادات لأول مرة

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية..


تعرف على موعد طرح مسلسل سفاح الجيزة

 

تستعد منصة شاهد vip لطرح مسلسل سفاح الجيزة، والمأخوذ عن واقعة حقيقة يوم 26 أغسطس القادم، بواقع عدد من الحلقات أسبوعيا. 

 مسلسل "سفاح الجيزة" المستوحى من أحداث حقيقية، ويتكون المسلسل من 8 حلقات ومن المقرر عرضه على منصة شاهد. 

 


إيرادات السينما أمس.. أحمد فهمي يتقدم ومطرح مطروح في ذيل القائمة

 

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم تاج للفنان تامر حسني وفيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي ، وانضم مؤخرا لهم فيلم مطرح مطروح الفنان محمود حميدة.

 

الكشف عن بوستر الدورة الجديدة من مهرجان فينيسيا السينمائي

 

كشف القائمون علي مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن البوستر الرسمي للدورة الجديدة ، والمقرر أن تقام في أغسطس القادم . 

 

الجونة السينمائي يمنح جائزة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج مروان حامد

 

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، منح "جائزة الإنجاز الإبداعي"، في دورته السادسة هذا العام، 2023، للمخرج المصري المتميز مروان حامد، وذلك اعترافاً بمسيرته السينمائية المهمة، ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، بأعمال متنوعة، مثلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، حيث أصبح اسمه من أهم أسماء المخرجين في مصر والوطن العربي، خاصة وأنه يشكل مؤسسة فنية متكاملة، تقوم بالإخراج والإنتاج أيضاً.

 

 

مسلسل سيب وأنا أسيب ينافس على الصدارة.. تفاصيل

 

تمكن مسلسل سيب وأنا أسيب من المنافسة علي صدارة الأعلي مشاهدة في مصر ، وذلك بعد طرح أولي حلقاته عبر منصة شاهد vip . 
 

واحتل مسلسل سيب وأنا أسيب المركز الثاني من أصل 10 مراكز هم الأعلي مشاهدة في مصر ، لينافس مسلسل ليه لا 3 ، علي الصدارة . 

 

"سيب وأنا أسيب" من بطولة هنا الزاهد وأحمد صلاح السعدني، وتأليف رنا أبو الريش بمشاركة منة فوزي وإخراج وائل إحسان، وهو من عروض شاهد الأولى، ويُعرض على "شاهد".

 

 

مشيرة إسماعيل: ثروت عكاشة تدخل لاستكمال تصوير فيلم البوسطجي

 

كشفت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل عن مواقف جمعتها بوزير الثقافة الاسبق ثروت عكاشه ، والذي كان من ابرز الداعمين لها ، ولأعضاء الفرقة القومية . 

 

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