أخبار الفن: تكريم مروان حامد في الجونة السينمائي.. وأحمد فهمي يتقدم في الإيرادات لأول مرة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

تستعد منصة شاهد vip لطرح مسلسل سفاح الجيزة، والمأخوذ عن واقعة حقيقة يوم 26 أغسطس القادم، بواقع عدد من الحلقات أسبوعيا.

مسلسل "سفاح الجيزة" المستوحى من أحداث حقيقية، ويتكون المسلسل من 8 حلقات ومن المقرر عرضه على منصة شاهد.

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم تاج للفنان تامر حسني وفيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي ، وانضم مؤخرا لهم فيلم مطرح مطروح الفنان محمود حميدة.

كشف القائمون علي مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن البوستر الرسمي للدورة الجديدة ، والمقرر أن تقام في أغسطس القادم .

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، منح "جائزة الإنجاز الإبداعي"، في دورته السادسة هذا العام، 2023، للمخرج المصري المتميز مروان حامد، وذلك اعترافاً بمسيرته السينمائية المهمة، ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، بأعمال متنوعة، مثلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، حيث أصبح اسمه من أهم أسماء المخرجين في مصر والوطن العربي، خاصة وأنه يشكل مؤسسة فنية متكاملة، تقوم بالإخراج والإنتاج أيضاً.

تمكن مسلسل سيب وأنا أسيب من المنافسة علي صدارة الأعلي مشاهدة في مصر ، وذلك بعد طرح أولي حلقاته عبر منصة شاهد vip .



واحتل مسلسل سيب وأنا أسيب المركز الثاني من أصل 10 مراكز هم الأعلي مشاهدة في مصر ، لينافس مسلسل ليه لا 3 ، علي الصدارة .

"سيب وأنا أسيب" من بطولة هنا الزاهد وأحمد صلاح السعدني، وتأليف رنا أبو الريش بمشاركة منة فوزي وإخراج وائل إحسان، وهو من عروض شاهد الأولى، ويُعرض على "شاهد".

كشفت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل عن مواقف جمعتها بوزير الثقافة الاسبق ثروت عكاشه ، والذي كان من ابرز الداعمين لها ، ولأعضاء الفرقة القومية .