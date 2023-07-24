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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل بورسعيد تنظم ندوة للتوعية بحقوق المرأة العاملة

عمل بورسعيد
عمل بورسعيد

شاركت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد في تنظيم ندوة تثقيفية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية للتوعية بحقوق المرأة العاملة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، بحضور هيئة التدريس وطالبات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية وبمشاركة المجلس القومي للمرأة ببورسعيد، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والمساواة بين الجنسين وحقوق العمال التي كفلتها مواده وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال بما يزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومي.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير المديرية أن الندوة تضمنت العديد من الكلمات للحضور ومجموعة من المحاضرات، 
حيث شارك في الندوة الدكتور عبد العزيز حسين عميد المعهد ؛ وأكد في مستهل كلمته الافتتاحية أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في نهضة وتنمية المجتمعات فهي نصف المجتمع وتنجب وتربي النصف الاخر وأن تمكينها والاهتمام بها هو بمثابة تقدم ونهضة للمجتمع ككل،.                                          وقال: إن مصر تعد من أوائل الدول التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها وهو ما تنفذه وزارة العمل المصرية وتضع السياسات الملائمة لتفعيله وهي بمثابة خارطة طريق لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة بمديرية العمل من توفير فرص العمل اللائقة والعمل علي زيادة معدل تشغيل النساء وحماية ورعاية حقوقهن والعمل علي تأهيلهم وتدريبهم لدخول سوق العمل .

حضر الندوة الدكتورة أماني أيوب وكيلة المعهد العالي لشئون البيئة والمجتمع  ونوهت في كلمتها الي أهمية توعية الطلاب بكافة الموضوعات المهمة من دليل الحقوق والواجبات في العمل وكذلك حقوق المرأة العاملة والحاضنة ؛ وذلك لنشر الوعي بين الطلاب وتوعيتهم بالدستور والقوانين وأهداف التنمية المستدامة .                                                                وفي نفس السياق أفادت نجلاء إدوارد مقررة المجلس القومي للمرأة أنها تدعم كافة أنشطة التوعية بحقوق وقضايا المرأة والتي تعزز تمكينها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وحمايتها مع تغيير الثقافة السلبية ومناهضة التمييز ضدها .
وتضمنت الندوة عدة محاضرات حول أهداف وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، لزيادة الوعي المجتمعي بقضايا المرأة في بيئة العمل، و إنفاذ القانون، و بحث الشكاوي و حلها، وتوفير فرص العمل اللائق وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص،وكذلك توفير بيئة عمل آمنة مع توضيح حقوق الأم العاملة في قانون العمل وقانون الطفل ألقتها لمياء محمود مديرة إدارة رعاية القوى العاملة بالمديرية..

حضر الندوة الدكتورة فاطمة عبد الرازق وحدة الارشاد الاسري بالمعهد، وايمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وأمل يوسف مدير مكتب تفتيش بورسعيد، ورشا توفيق مسؤول شئون المرأة وتكافؤ الفرص ، ورشا عكاشة مفتش عمل بمكتب بورسعيد.

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مديرية العمل بمحافظة بورسعيد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية أحكام قانون العمل أصحاب الاعمال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية التوعية والتثقيف

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