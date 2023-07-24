يا بلاش .. تعليق عمرو الدرديري على عقوبة حسين الشحات

علق الناقد الرياضي عمرو الدردري علي عقوبة رابطة الأندية لحسين الشحات.

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: رابطة الأندية تقرر إيقاف حسين الشحات مباراتين تغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضى في مباراة بيراميدز

يا بلاش ….. ".

كشف الشيبي كواليس صادمة خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” كتب فيه: “تعرضت للسب بأمي وأبي وتم تهديدي بكسر قدمي قائلا لو كنت بدأت المباراة كنت حكسر رجلك”.

وأضاف: “التهديد يهدد مسيرتي في كرة القدم وفي الدوري المصري”.

وأكد أن فيديو الصلح تم تصويره أمام الصحفيين عقب معرفه الشحات بأن فيديو تطاوله عليا قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.