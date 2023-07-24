طلاب هندسة حلوان يبتكرون جهازا لإنتاج الهيدروجين الأخضر .. تفاصيل

أطلقت جامعة حلوان مبادرة هنسوقلك لتسويق ابتكارات الطلاب لإبراز جهودهم وإبداعاتهم وتميزهم، بما يسهم في إلقاء الضوء على مشروعاتهم التي ترتبط باحتياجات المجتمع كما تربطهم بسوق العمل، وتنقل الخبرات بين الطلاب، وتتيح فرص حقيقية للمخترعين من خلال تشجيع المسئولين على تبنى ابتكاراتهم سواء من مشاريع تخرج أو ابتكارات وأنشطة.

ومن ضمن المشروعات المشاركة بالمبادرة صمم فريق Rehydro Team من كلية الهندسة جامعة حلوان جهاز لانتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق مياه البحر أو مياه الصرف الصحي والذي يُعد بديل للوقود الاحفوري ويعمل علي تقليل الانبعاثات الكربونية مما يساعد في حل مشكله التغير المناخي .

و كشف أعضاء الفريق أنه يُعد المشروع الخاص بهم مشروع قومى و يتماشى مع رؤية مصر 2030 و يحقق أهداف التنميه المستدامة وخاصة الهدف السابع و الثالث عشر.

وأوضح الطلاب آلية عمل المشروع الخاص لهم، قائلين إن البداية بتكون إنتاج الكهرباء المستخدمة في تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين عن طريق الطاقة الشمسية.

وأضافوا أنه بعد إنتاج الكهرباء يتم تمرريها على وحدة تحلية المياه عن طريق التناضح العكسي ويتم تمرير جزء آخر من التيار الكهربائي الي خليه فصل الهيدروجين لإنتاج الهيدروجين الاخضر .

كما تم التوصل إلى النسبة المثالية لإضافة الأملاح التي تعمل كعامل حفاز لفصل مكونات المياه و كذالك خليه الفصل المثاليه للانتاج الهيدروجين عن طريق عدة تجارب مع تسجيل النتائج و بعد ذالك يتم تحويل غاز الهيدروجين من غاز إنفجاري الي غاز اشتعالي لتقليل من مخاطر تخزينه و استخدامه كبديل للوقود الاحفوري.

وقام بالعمل علي هذا المشروع الطلاب " على رأفت ، ساميح سامى ، مؤمن مصطفى ، تسنيم مصطفي ، رنا احمد ، ايه قدرى ، على اسامه شاهين ، و قام بالاشراف علي العمل دكتور ابو المجد هاشم ، دكتور محمد جمال.



مشروع طلاب هندسة حلوان

مشروع طلاب هندسة حلوان