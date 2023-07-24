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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تمرير الكنيست للتعديلات القضائية.. المعارضة الإسرائيلية تلوح بالتصعيد وتعلن استمرار المظاهرات

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت المعارضة الإسرائيلية اليوم الإثنين، عزمها مواصلة الاحتجاجات، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، عقب مصادقة الكنيست على قانون ضمن حزمة قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية"، والتي أثارت جدلًا واسعًا في البلاد.

وحذر بيان صادر عن قادة الاحتجاجات من خطورة ما تقوم به حكومة نتنياهو، والتي وصفوها بـ"حكومة الخراب"، مؤكدين أن ما جرى في الكنيست، يشكل خطوة لـ"سحق دولة إسرائيل"، متعهدين بمحاربة هذه الخطة حتى النهاية.

وقال البيان "سنواصل النضال حتى النهاية، وستعود إسرائيل دولة ديمقراطية من جديد.. وستبقى دولة إسرائيل - بفضل الحركة الديمقراطية غير المسبوقة - ملك لشعب إسرائيل وليس لنظام ملكي ديكتاتوري"، فيما أعلن قادة الاحتجاجات عزمهم "التصعيد والاحتجاج بوتيرة أكبر من ذي قبل".

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وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، عقب مصادقة الكنيست "لن نستسلم ولن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل"، مؤكدًا بأن "المعارضة تعتزم تقديم استئناف للمحكمة العليا ضد قانون إلغاء حجة المعقولية"، وهو إجراء قد يضع إسرائيل أمام أزمة دستورية غير مسبوقة.

وتتواصل الاحتجاجات في القدس المحتلة رفضًا لمخطط الحكومة لتعديل المنظومة القضائية في إسرائيل، حيث أعلن رئيس اتحاد العمال "الهستدروت"، أنه سيجتمع مع مسؤولين نقابيين آخرين لمناقشة إمكانية إعلان إضراب عام.

وحذر من أن "أي تقدم أحادي الجانب في التعديل القضائي ستكون له عواقب وخيمة"، مضيفًا "إما أن تمضي الأمور للأمام مع وجود اتفاق واسع، أو أنها لن تتقدم على الإطلاق".

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