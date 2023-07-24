بسبب الملابس المبللة بالعرق.. تحذير عاجل من هاني الناظر للمواطنين

قدم الدكتور هاني الناظر مدير المركز القومي للبحوث سابقا، عدة نصائح هامة للمواطنين للتعامل مع الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد.

وقال “الناظر”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الاثنين، إنه يجب ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، والملابس ذات اللون الداكن تمتص الحرارة، ولذلك يجب عدم ارتدائها.

وأضاف مدير المركز القومي للبحوث سابقا، أنه لابد من الاستحمام بماء بارد، وارتداء الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة، وتجنب اللون الأسود، إضافة إلى التعرض للتهوية الجيدة، ولا للوقوف في شمس الظهيرة بدون غطاء رأس، ولا لقلة شرب المياه، ولا لارتداء ملابس داكنة أو مصنوعة من خيوط صناعية.

الموجة شديدة الحرارة

وتابع أنه لا للاستحمام بمياه ساخنة، ولا للجلوس مباشرة أمام المراوح وأجهزة التكييف بملابس مبللة بالعرق.