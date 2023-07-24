اعتذاره لا يكفي.. رسالة شديدة اللهجة من نجم الزمالك لمسئولي الكرة

وجه أسامة حسن لاعب الزمالك السابق رسالة لمسئولي اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المحترفة عقب إعلان عقوبة حسين الشحات نجم الأهلي.

وأكد أسامه حسن في تصريحات عبر فيديو بثه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن هناك كارثة ستحدث في الدوري المصري إذا لم يتم تغليظ عقوبة حسين الشحات عقب تصرفه المسيء لـ محمد الشيبي نجم نادي بيراميدز.

حسين الشحات

وأضاف حسن أن اعتذار حسين الشحات لا يعني شيئا عقب تصرفه أمام الملايين أمس، مشددا على أن مسئولي الكرة المصرية لابد وأن يتخذوا رد فعل قويا للغاية.

وأضاف أن ما يحدث يضر بسمعة الكرة المصرية ولا يجب أن يمر مرور الكرام، مشددا أن هناك لاعبين كبارا لم يتطاول أي منهم طوال مسيرته الكروية على زميل سواء لفظيا أو جسديا.