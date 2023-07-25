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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. ندوة توعوية عن المشروع القومي لمشتقات البلازما بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنطلق اليوم  ندوة توعوية عن" المشروع القومي لمشتقات البلازما  بكلية الطب في جامعة عين شمس.

 يأتي ذلك في إطار الموسم الثقافي لجامعة عين شمس تنظم الجامعة ندوة توعوية عن "المشروع القومي لمشتقات البلازما وأهميتة لدعم النظام الصحي بمصر".

وذلك تحت رعاية  الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، تستضيف الندوة  ا.د محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ،الدكتور  احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم ووزير التنمية المحلية الأسبق  ،اللواء طبيب مجدي أمين رئيس مجلس إدارة جريفولز إيجيبت ،الدكتور مدحت العدل طبيب وكاتب و شاعر و سيناريست 
وفضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد المعز العالم الجليل بالأزهر الشريف.

تبدأ الندوة اليوم  الثلاثاء ٢٥ يوليو الساعة ١٢:٣٠ ظهرا بمدرج المحلاوي بكلية الطب.

الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني المشروع القومي لمشتقات Jobs Education

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