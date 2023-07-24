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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حزب المصريين الأحرار يعلن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.. فيديو

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار يعلن دعم الرئيس السيسي

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

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وأضاف الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أحزاب سياسية كثيرة ستعلن دعمها للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة".

 

وأشار الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار،: "من الممكن أن يكون هناك تنسيق مع باقي الأحزاب لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة".

 

وأوضح الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار،: "الجمهورية الجديدة القادمة لن تكون تقليدية"، لافتا: "سيتم مناقشة الأطر العامة للحملة التمهيدية لتأييد ودعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2024".


وأكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب أعلن بصورة رسمية دعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أن الحزب جاهز للمشاركة في الحملة الانتخابية للرئيس السيسي حال إذا تم دعوته لذلك.

 

وتابع عصام خليل، أن الحزب سيقوم بالعديد من الأنشطة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئيس السيسي، سواء في الداخل والخارج، وسيكون هناك تنسيق مع باق الأحزاب لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن كل حزب يدفع بمرشح له لابد أن يكون له برنامج حقيقي وحلول للأزمات التي تواجه المجتمع.

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