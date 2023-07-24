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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا: نحتاج أكثر من 23 مليون دولار لاستعادة الخدمات الأساسية في جنين

مخيم جنين
مخيم جنين

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الاثنين، أن استعادة الخدمات مجددا في مخيم جنين تحتاج الى 23.8 مليون دولار، بعد العدوان الإسرائيلي على المخيم.

وأطلقت "الأونروا" نداء في بيان بأنها بحاجة إلى الدعم حتى تتمكن من استعادة الخدمات الأساسية في مخيم جنين، مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية، والمعونات النقدية الطارئة والايواء للأسر المتضررة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال مدير شؤون "الأونروا" في الضفة الغربية آدم بولوكوس، في بيان صادر عن الوكالة، "مرة أخرى، نحن بحاجة إلى الدعم لاستعادة الخدمات الأساسية في مخيم جنين للاجئي فلسطين، ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم".

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وتابع: "كما يتوجب علينا معالجة احتياجات الصحة النفسية من خلال الدعم النفسي الاجتماعي للاجئي فلسطين والمستجيبين الأوائل".

فلسطين العدوان الإسرائيلي مخيم جنين

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